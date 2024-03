Lloyd Austin devant le Congrès pour avoir gardé secrète son hospitalisation

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, va devoir rendre des comptes au Congrès jeudi pour avoir décidé de garder secrète en décembre dernier l'intervention qu'il a subie afin de soigner un cancer de la prostate puis une hospitalisation pour des complications, sans même en informer le président Joe Biden. Lloyd Austin, 70 ans, a depuis lors présenté ses excuses pour ce que Joe Biden a décrit comme une erreur de jugement. Son audition devant la commission des Armées de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, permettra pour la première fois à des élus du Congrès de questionner directement le chef du Pentagone. Il devrait s'agir de l'audition la plus litigieuse de la carrière de Lloyd Austin, général haut-gradé à la retraite. A lire aussi... Mike Rogers, le président républicain de la commission, dira qu'il est "totalement inacceptable qu'il ait fallu plus de trois jours pour informer le président que le secrétaire à la Défense était à l'hôpital et non pas au contrôle du Pentagone", selon des remarques préparées en avance. "Des guerres faisaient rage en Ukraine et en Israël, nos navires étaient sous les tirs en mer Rouge, et nos bases se préparaient à des attaques en Irak et en Syrie. Mais le commandant en chef ne savait pas que son secrétaire à la Défense était hors service", ajoutera-t-il. Au lieu de communiquer sur son état de santé, Lloyd Austin a choisi de garder secrète une intervention chirurgicale subie en décembre, de même qu'une hospitalisation survenue en janvier du fait de complications post-opératoires lors de laquelle il s'est retrouvé en soins intensifs. Malgré cela, le Pentagone a publié lundi les résultats d'une enquête interne réalisée pendant 30 jours pour s'absoudre de facto de toute faute. Aucun élément examiné durant l'enquête ne donne une "quelconque indication de mauvaises intentions ou d'une tentative de brouiller" les faits, est-il écrit. Il est attendu que Mike Rogers critique le rapport du Pentagone pour l'absence de réponse sur les informations dont disposaient ou non les représentants du département de la Défense, et sur les éventuels manquements à leurs devoirs. Selon les remarques communiquées en amont de l'audition, l'élu républicain soulignera que le rapport ne contient "aucune explication sur la raison pour laquelle le président et son équipe ont été laissés dans l'ignorance. Il ne fait aucune recommandation pour améliorer la communication avec la Maison blanche. Et, sans surprise, il ne tient personne pour responsable". Des élus démocrates ont aussi critiqué Lloyd Austin pour avoir gardé le secret sur son état de santé. Parmi les républicains, certains comme l'ancien président Donald Trump ont appelé au limogeage de Lloyd Austin. (Reportage Phil Stewart et Idrees Ali; version française Jean Terzian)