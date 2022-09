Liz Truss va rencontrer vendredi les prévisionnistes de l'OBR

(Actualisé avec précisions, nouvelle source)

LONDRES, 29 septembre (Reuters) - La Première ministre britannique Liz Truss et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, rencontreront vendredi le président de l'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organisme public indépendant de surveillance des finances publiques, après une semaine de fortes turbulences financières provoquées par le projet de budget du gouvernement.

Liz Truss et Kwasi Kwarteng rencontreront Richard Hughes, le président de l'OBR, pour discuter des prochaines projections budgétaires et des évolutions de la situation économique et budgétaire depuis mars dernier, a déclaré le Trésor britannique.

Kwasi Kwarteng a présenté vendredi un projet de budget prévoyant des baisses massives d'impôts sans en détailler le financement ni présenter, comme c'est l'usage, des prévisions de croissance et de déficit de l'OBR, ce qui a plongé les marchés financiers britanniques dans la tourmente et fait chuter la livre sterling.

Le ministre des Finances a demandé à l'OBR de présenter une première version de ses prochaines prévisions économiques le 7 octobre.

Le chancelier de l'Echiquier prévoit de faire une déclaration sur le budget le 23 novembre qui inclura les nouvelles prévisions et détaillera le coût de financement des mesures budgétaires ainsi que les mesures envisagées pour réduire l'endettement. (Reportage Sachin Ravikumar; version française Jean-Stéphane Brosse)