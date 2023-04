Livraisons de chars à l'Ukraine et formations s'accélèrent

Livraisons de chars à l'Ukraine et formations s'accélèrent













Crédit photo © Reuters

BASE AÉRIENNE DE RAMSTEIN, Allemagne (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Allemagne ont déclaré que la formation des soldats ukrainiens à l'utilisation des chars Abrams et Leopard débuterait bientôt, alors que les alliés se réunissaient vendredi sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne. L'Allemagne a également annoncé un accord pour établir un centre en Pologne pour réparer les chars de fabrication allemande Leopard déployés en Ukraine. "Le char M1 (Abrams) fera une différence, lorsqu'il sera livré", a déclaré le chef d'état-major des armées américaines, le général Mark Milley, à l'issue de la réunion. Les chars Abrams doivent arriver en Allemagne dans les prochaines semaines afin que les soldats ukrainiens débutent leur formation, a déclaré aux journalistes le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin. Un responsable américain préférant conserver l'anonymat a ajouté que la formation durerait environ dix semaines et concernerait des centaines de soldats ukrainiens. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé que la formation des soldats ukrainiens à l'utilisation des chars Leopard débuterait également bientôt sur le sol allemand, après de premières formations en Pologne. Les quelque 80 chars Leopard 1 et 2 promis par l'Allemagne devraient être livrés d'ici la fin du premier semestre, a-t-il ajouté. Les alliés ont par ailleurs assuré l'Ukraine de leur soutien indéfectible et ont annoncé qu'ils s'engageaient à aider davantage Kyiv en matière de défense antiaérienne et en fournissant des munitions. (Reportage Matthias Williams, Phil Stewart, Tom Balmforth, Sabine Siebold, Benoit Van Overstraeten, Rachel More, Karol Badohal, rédigé par Matthias Williams; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)