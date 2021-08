Liverpool soigne sa rentrée contre Norwich

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour sa première sortie de la saison 2021-2022 en Premier League, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Norwich. Et les hommes de Jurgen Klopp s'en sont très bien sortis puisqu'ils se sont imposés 3 buts à 0. Bousculés en début de rencontre, les Reds ont tout de même ouvert la marque grâce à l'opportunisme de Diogo Jota, servi par Mohamed Salah à la 26ème minute. Devant à la pause, ils ont fait le break par l'intermédiaire de Roberto Firmino (65') avant que Salah ne scelle le succès dix minutes plus tard d'une frappe qui lui est propre (74'). Après cela, le score n'a plus bougé et les champions 2019-2020 rejoignent Manchester United, Chelsea et consorts en tête du championnat.