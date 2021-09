Liverpool retourne la situation

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Liverpool affrontait le Milan AC dans un match au sommet ce soir et ce sont les "Reds" qui se sont imposés 3 buts à 2 face aux Italiens.

Ce sont les locaux qui ont ouvert le score sur une réalisation contre son camp de Tomori (9’). Liverpool aurait pu même faire le break, mais Salah loupe le penalty (14’). Et les visiteurs reviennent en fin de première période en inscrivant 2 buts coup sur coup. D’abord Rebic (42’) d’une frappe du droit puis Diaz quelques minutes après (44’).

Mais les "Reds" n'ont pas douté longtemps et ont réagi dès le retour des vestiaires grâce à l'inévitable Salah d'une frappe qui finit dans la gauche du but (49'). Et comme un symbole, c'est le capitaine Henderson qui vient donner l'avantage à Liverpool d'une superbe frappe en pleine lucarne gauche (69'). Les hommes de Jurgen Klopp commencent donc de la meilleure des manières leur campagne européenne.