L’Italie vainqueur de la petite finale

par Adrien Verger (iDalgo)

La Ligue des Nations prend fin ce dimanche. Avant la finale de ce soir entre la France et l’Espagne, l’Italie et la Belgique s'affrontaient dans le match pour la 3e place. Lors d'une rencontre disputée avec des occasions de part et d’autre, c’est l’Italie qui est venue à bout de son adversaire sur le score de 2-1. Barella ouvrait le score en revenant des vestiaires (46e) avant que Chiesa ne soit bousculé dans la surface de réparation. Beraldi transformait le penalty (65e). La Belgique poussait pour revenir dans la partie, mais la réduction du score de Kevin De Bruyne arrivait trop tard (86e). La Squadra Azzura prend donc la 3e place de cette Ligue des Nations, les Belges sont 4e.