L’Italie doit présenter un plan de relance à l'UE d'ici à la mi-octobre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Italie prépare des projets d'investissement et de réforme qui répondent aux critères d’aide financière de l'Union européenne et présentera son plan de relance d'ici à la mi-octobre, a déclaré le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, dans une interview publiée mercredi par au quotidien Il Fatto Quotidiano.

"Nous allons accorder une grande attention aux infrastructures matérielles et immatérielles et nous nous efforcerons d'investir dans les écoles, les universités et la recherche. Nous profiterons également de cette occasion pour améliorer l'efficacité de l'administration publique et de la justice", a-t-il annoncé au quotidien italien.

Conte a également fait écho aux appels de l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui a plaidé pour un renforcement des instruments visant à apporter une plus grande stabilité à la zone euro.

(James Mackenzie; Version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)