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Lisi affiche une croissance organique de 15,5% et atteint ses objectifs financiers en 2023

Lisi affiche une croissance organique de 15,5% et atteint ses objectifs financiers en 2023

22 février (Reuters) - Lisi SA:

* LE GROUPE LISI AFFICHE UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 15,5 % POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE ET ATTEINT SES OBJECTIFS FINANCIERS EN 2023

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES ATTEINT 1 630,4 MEUR (+ 14,4 % PAR RAPPORT À 2022), PORTÉ PAR UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE IDENTIQUE À CELLE DE 2022 (+ 15,5 %)

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 90,7 MEUR EST SUPÉRIEUR DE 1,6 MEUR À CELUI DE 2022

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* LE FREE CASH FLOW D'EXPLOITATION EST POSITIF À + 22,2 MEUR GRÂCE AUX BONNES PERFORMANCES DES DIVISIONS LISI AUTOMOTIVE ET LISI MEDICAL

* PERSPECTIVES: DANS UN ENVIRONNEMENT OÙ LES PRESSIONS INFLATIONNISTES DEVRAIENT SE RÉDUIRE, LE GROUPE SE DONNE POUR OBJECTIF D'AMÉLIORER SES INDICATEURS FINANCIERS DE RÉFÉRENCE : RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ET FREE CASH FLOW.

* PERSPECTIVES: LE GROUPE DEVRAIT BÉNÉFICIER DE LA DYNAMIQUE POSITIVE DES DIFFÉRENTS MARCHÉS SUR LESQUELS IL EST BIEN POSITIONNÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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