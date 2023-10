Lionel Messi remporte le Ballon d'Or pour la huitième fois

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le footballeur argentin Lionel Messi, 36 ans, a reçu lundi soir lors d'une cérémonie à Paris le Ballon d'Or pour la huitième fois de sa carrière, un record, devançant l'attaquant norvégien Erling Haaland et l'attaquant français Kylian Mbappé sur le podium de la prestigieuse récompense individuelle annuelle. Victorieux du trophée pour la première fois en 2009, lorsqu'il évoluait au FC Barcelone, son club formateur, Lionel Messi compte désormais trois récompenses du plus que son rival historique et dauphin au palmarès du Ballon d'Or, le portugais Cristiano Ronaldo. Ce nouveau Ballon d'Or, après celui de 2021, récompense notamment le rôle joué par Lionel Messi dans la campagne victorieuse de l'Argentine lors de la dernière Coupe du monde, en décembre au Qatar, au détriment de la France en finale - le premier titre mondial pour Messi et le premier en 36 ans pour l'"Albiceleste". Lionel Messi, qui évolue désormais à l'Inter Miami, en première division nord-américaine, après deux saisons au PSG, a devancé Erling Haaland, 23 ans, meilleur buteur en Europe lors de la saison écoulée et victorieux d'un triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions avec le club anglais de Manchester City. (Rédigé par Jean Terzian)