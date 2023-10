LinkedIn licencie 668 personnes en raison du ralentissement des embauches

LinkedIn licencie 668 personnes en raison du ralentissement des embauches













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Alors que la demande de services à l'embauche ralentit, LinkedIn, filiale de Microsoft, a annoncé lundi licencier 668 employés dans ses équipes d'ingénierie, de recrutement et de finance. Il s'agit de la deuxième série de suppressions d'emplois cette année pour le réseau social destiné aux professionnels. Ces suppressions, qui concernent plus de 3% des 20.000 employés, s'ajoutent aux dizaines de milliers de suppressions d'emplois survenues cette année dans le secteur technologique, dans un contexte économique incertain. Le secteur a licencié 141.516 employés au cours du premier semestre, contre environ 6.000 il y a un an, selon la société d'emploi Challenger, Gray & Christmas. Le chiffre d'affaires de LinkedIn provient en grande partie des publicités affichées sur le réseau, ainsi que de la facturation des abonnements aux professionnels du recrutement et de la vente, qui utilisent le réseau pour trouver des candidats. En mai, le réseau avait décidé de supprimer 716 emplois dans les équipes de vente, d'exploitation et d'assistance afin de rationaliser ses activités et de supprimer des strates, pour permettre une prise de décision plus rapide. (Reportage Krystal Hu, avec la contribution de Yuvraj Malik et Aditya Soni à Bangalore ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)