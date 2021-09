Lille pas récompensé

par Adrien Verger (iDalgo)

Le LOSC entame sa campagne européenne par un match nul 0-0 à domicile contre le club allemand de Wolfsburg. Une rencontre dominée par l'équipe nordiste de bout en bout, mais qui s’est finalement soldée par un score nul et vierge. 16 tirs côtés Lillois contre 2 pour Wolfsburg qui n’a pas cadré la moindre frappe. Le LOSC croyait pourtant ouvrir le score en début de seconde période lorsque Jonathan David trompait Casteels du gauche. Mais l’arbitre, avec l’aide de la VAR, refusait le but car la sphère était bien sortie sur le début de l’action. 15 minutes plus tard, le défenseur de Wolfsburg John Brooks se faisait expluler après un second carton jaune. Les Lillois, ultras dominateurs, retenaient leur souffle au bout du temps additionnel lorsque l’arbitre leur accordait un penalty. Mais après examen de la VAR, il s’avérait finalement que la faute se trouvait en dehors de la surface de réparation ; coup-franc donc, et 0-0 score final. Les Lillois prennent tout de même un point et sont plus que jamais en course pour une qualification au tour suivant avec ce groupe très ouvert.