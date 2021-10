Lille confirme, Marseille déçoit

par Adrien Verger (iDalgo)

A l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, Lille recevait Marseille. Et ce sont les locaux qui se sont imposés sur le score de 2-0. Les occasions ont été surtout lilloises dans cette rencontre et le Losc a su faire la différence à la 28e minute par l’intermédiaire de David. Réduit à 10 à un quart d’heure de la fin du match (carton rouge de Under), l’OM a encaissé un deuxième but dans le temps additionnel par ce même Jonathan David. Les Marseillais n’ont pas été à la hauteur, tandis que Lille se rattrape de son mauvais match en Ligue des Champions (défaite 2-1 contre le Red Bull Salzbourg). En championnat, les Nordistes enchaînent un troisième succès de suite, Marseille un troisième match sans victoire. Au classement, Lille remonte à la 8e place, l’OM chute au 5e rang.