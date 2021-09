Lille chute à Lorient

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Surprise ce soir au Stade du Moustoir, Lorient a fait tomber le LOSC, champion de France 2021 sur le score de 2 buts à 1. Ce sont les locaux qui ouvrent le score dès le début de la partie par l'intermédiaire de Laurienté qui envoie sa balle en pleine lucarne gauche (7'). Les Lillois tentent de réagir et leur salut vient encore une fois de leur attaquant turc Yilmaz qui égalise sur penalty. Sa frappe côté droit est imparable et Paul Nardi ne peut rien faire. Les 22 acteurs semblent se diriger alors vers un match nul, mais Terem Moffi permet aux Lorientais d'arracher ce succès dans les dernières minutes (87'). Un grand match donc de l'attaquant nigérian auteur d'un but et d'une passe décisive ce soir.

Les hommes de Gourvennec ne préparent pas au mieux leur rendez-vous européen de la semaine prochaine.

Au classement, Lorient pointe désormais au pied du podium au contraire de Lille qui végète dans le ventre mou du classement.