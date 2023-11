Lille accueillera le grand départ du Tour de France 2025 !

par Matthieu Cointe (iDalgo) La Grande Boucle revient en métropole ! En 2025, le Tour de France partira de Lille, comme annoncé par l'organisateur de l'événement Amaury Sports Organisation dans un communiqué de presse ce mardi. Après trois années de départ à l'étranger (Copenhague en 2022, Bilbao en 2023, Florence en 2024), le Grand Tour reprendra ses marques dans la région Hauts-de-France, en métropole lilloise, pour sa 112e édition. C'est la troisième fois de l'histoire de la Grande Boucle que la ville de Lille accueille l'événement après 1960 et 1994. Le communiqué d'ASO précise aussi que "les détails de ce Grand Départ et les étapes qui le composent seront dévoilés à l'occasion d'une conférence de presse jeudi 30 novembre 2023."