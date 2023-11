Ligue Europa : Toulouse s’offre Liverpool à l'issue d'un match fou

par Dorian Madala (iDalgo) Quelle performance ! Toulouse est venu à bout de Liverpool ce soir (3-2) dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa. Malgré une équipe des Reds " all-star ", les Haut-Garonnais ne se sont pas laissés impressionner. Bien entrés dans leur partie, les hommes de Carles Martinez Novell ont inscrit le premier but de la rencontre juste avant la mi-temps par l'intermédiaire d'Aron Donnum (36e minute). Même s'ils ont mené au score jusqu'à la fin, les coéquipiers de Frank Magri se sont fait peur en toute fin de match. L'oeuvre du jeune Jarell Quansah a été annulée pour un ballon touché de la main. Grâce à ce succès, Toulouse se place en 2e position du groupe E juste derrière le club anglais.