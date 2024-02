Ligue Europa : Toulouse, Lens et Rennes éliminés !

Ligue Europa : Toulouse, Lens et Rennes éliminés !













par Gary Cohen (iDalgo) Le Toulouse FC a tout tenté, à l'image de ses 16 tirs (6 cadrés) à 8 (1 cadré), mais n'est pas parvenu à rattraper son retard d'un but contre le Benfica Lisbonne (0-0). Défaits deux buts à un lors du match aller, les Violets sont donc éliminés de la Ligue Europa. Le RC Lens a connu les 30 minutes supplémentaires, qui ont été fatales aux Sang-et-Or. Après un 0-0 lors du match aller, les hommes de Franck Haise ont concédé l'égalisation à la 90+2e minute (2-2). Puis, Fribourg a inscrit le troisième et dernier but, qui ont condamné les Lensois. Rennes, balayé 3-0 lors de la première manche, a battu l'AC Milan (3-2), grâce à un triplé de Benjamin Bourigeaud. Ce succès reste insuffisant pour les Bretons, eux aussi éliminés dès les seizièmes de finale de la compétition.