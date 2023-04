Ligue Europa : Séville arrache le nul contre Manchester United

Ligue Europa : Séville arrache le nul contre Manchester United













par Matthieu Cointe (iDalgo) Les "Red Devils" ont tout gâché ! Jeudi soir à Old Trafford, Manchester United a concédé le nul face au FC Séville dans le match aller de son quart de finale de Ligue Europa (2-2). Parfaitement entrés dans leur rencontre, les hommes d'Erik Ten Hag ont fait la différence dès le premier quart d'heure grâce à Marcel Sabitzer sur une passe de Bruno Fernandes (14'). L'ancien Bavarois s'est même offert un doublé quelques minutes plus tard, sur une offrande d'Anthony Martial cette fois, titulaire à l'occasion (21'). Mais dans le deuxième acte, les Mancuniens se sont sabordés avec deux CSC consécutifs, d'abord de Tyrell Malacia (84'), puis de Harry Maguire dans le temps additionnel (90+2'). Le match retour est prévu la semaine prochaine, en Espagne...