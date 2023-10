Ligue Europa : Rennes s'incline à Villarreal

Ligue Europa : Rennes s'incline à Villarreal













par Mickael Pinta (iDalgo) Rennes s'est incliné à Villarreal, vainqueur de la compétition en 2021, pour son deuxième match de la Ligue Europa (1-0). Les Espagnols l'ont emporté sur la plus petite des marges, au cours d'une rencontre équilibrée, grâce à une frappe soudaine d'Alexander Sorloth laissant Steve Mandanda impuissant. Les Rennais auront l'occasion d'égaliser sur penalty dans le temps additionnel, mais Martin Terrier, pour son premier match depuis neuf mois, tombe sur l'éternel Pep Reina. Au classement du groupe F, Villarreal revient à hauteur des hommes de Bruno Genesio, mais reste à un point du Panathinaikos, seul leader avec 4 points.