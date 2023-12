Ligue Europa : Rennes craque face à Villareal















par Dorian Madala (iDalgo) Rennes s'est incliné, sur sa pelouse, ce soir, face à une solide équipe de Villareal (2-3). Il fallait un petit nul aux Rennais pour valider leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa mais les Espagnols en ont décidé autrement. À la 80', les joueurs de Julien Stéphan tenaient encore leur qualification avant que Dani Parejo ne vienne frapper un gros coup en faisant trembler les filets du Roazhon Park. Lorenz Assignon a inscrit un but refusé pour hors-jeu dans les derniers instants de la partie et devra passer, avec ses coéquipiers, par les seizièmes de finales. L'autre club français, Toulouse, a réussi à trouver le chemin de la victoire face aux Autrichiens de LASK mais devra passer par les barrages...