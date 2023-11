Ligue Europa : Rennes balaie le Panathinaïkos à la maison !

par Dorian Madala (iDalgo) Rennes est venu à bout du Panathinaïkos ce soir dans le cadre de la 4e journée de Ligue Europa (3-1). Les hommes de Bruno Génésio ont réussi à concrétiser une bonne entame de match grâce à Fabian Rieder qui a inscrit son premier but de la saison à la 9e minute. Malgré la pression offensive mise par le Stade Rennais, les locaux se sont fait prendre au piège et ont concédé un penalty transformé par Fotis Ioannidis à la 36e. Fautif sur l'action, Belocian a écopé d'un carton rouge et les Bretons ont joué près d'une heure en infériorité numérique. Ibrahim Salah et Ludovic Blas ont tout de même marqué pour le club tricolore qui figure à la première place du groupe F devant Villareal. Les coéquipiers de Gauthier Gallon se déplaceront sur un terrain neutre pour affronter le Maccabi Haïfa lors de la prochaine échéance européenne.