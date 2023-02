Ligue Europa : Nantes réalise un petit exploit à Turin

par Antonin Gizolme (iDalgo) Nantes n'était pas venu à Turin pour faire de la figuration face à la Juventus lors du barrage aller d'Europa League. Et les Canaris repartent avec un excellent match nul (1-1) en attendant le retour à la Beaujoire dès jeudi prochain. En Italie, les Turinois mettaient la pression d'entrée et trouvaient l'ouverture grâce à une inspiration géniale de Di Maria pour Chiesa qui remisait astucieusement vers Vlahovic (13e). Après avoir laissé passer l'orage dans un premier acte compliqué, Nantes est revenu avec de meilleures intentions et un bloc plus haut. Mais c'est sur un contre éclair que Ludovic Blas a remis les compteurs à 0 en ajustant parfaitement Szczesny (60e). Alban Lafont a ensuite pu embrasser ses montants, heurté trois fois par les Bianconeris, avant d'exulter sur un pénalty non sifflé en faveur de la Juventus, après visionnage de la VAR par l'arbitre à la 95e minute. Le FCN peut donc toujours rêver d'un exploit retentissant face à la Juve. Tout se jouera la semaine prochaine.