Ligue Europa : Nantes opposé à la Juventus, Rennes face au Chakhtior et Monaco contre Leverkusen

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Après avoir terminé à la deuxième place de leur groupe de Ligue Europa, Monaco, Rennes et Nantes, les trois clubs français encore engagés, doivent passer par un barrage face aux équipes reversées de Ligue des champions pour espérer voir les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué ce lundi à Nyon, leur a réservé de belles affiches. Nantes défiera la Juventus Turin, alors que Monaco sera opposé au Bayer Leverkusen. Enfin, Rennes affrontera le Chakhtior Donetsk. Le tirage au sort a également réservé une très belle affiche entre Barcelone et Manchester United. Les autres rencontres de ces barrages de C3 : Sporting CP - Midtjylland, Ajax Amsterdam - Union Berlin, Séville FC - PSV Eindhoven et RB Salzbourg - AS Rome. Le tirage des barrages de la Ligue Europa Conférence a aussi rendu son verdict. Aucun club français n'est concerné puisque Nice a terminé premier de son groupe et est directement qualifié en huitièmes. Les huit affiches sont désormais connues : Qarabag - La Gantoise, Trabzonspor - FC Bâle, Lazio Rome - CFR Cluj, Bodo/Glimt - Lech Poznan, Braga - Fiorentina, AEK Larnaca - Dnipro-1, Sheriff Tiraspol - Partizan Belgrade et Ludogorets - Anderlecht.