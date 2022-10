Ligue Europa : Nantes l'emporte au bout du suspense !

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Les Canaris sont toujours en vie ! Jeudi soir, le FC Nantes est venu à bout de Qarabag lors de la cinquième journée de la phase de groupe de Ligue Europa (2-1). Dans un stade de la Beaujoire bouillant, Ignatius Ganago, entré en cours de match, a inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel de la seconde période. Plus tôt dans la partie, Ludovic Blas avait ouvert le score avant que Filip Ozobic n'égalise sur penalty. Ce succès obtenu à l'arraché rappelle la victoire face à l'Olympiakos lors du match d'ouverture des Nantais dans cette coupe d'Europe. Cette victoire permet aux hommes d'Antoine Kombouaré de rester dans la course à la qualification pour le prochain tour. Nantes est 3e du groupe G, à une petite longueur de son adversaire du soir. Le destin de la Maison Jaune se jouera sur la pelouse de l'Olympiakos dès la semaine prochaine, alors que Qarabag défiera Fribourg, assuré d'être premier.