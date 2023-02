Ligue Europa : Monaco renverse le Bayer Leverkusen

Ligue Europa : Monaco renverse le Bayer Leverkusen













par Antonin Gizolme (iDalgo) Quel match à rebondissements ! Sur la pelouse du Bayer Leverkusen, l'AS Monaco a signé une victoire importante (3-2) en vue du match retour à Louis II la semaine prochaine. L'ASM entamait ce barrage aller de la meilleure des manières en profitant d'un but gag inscrit par le portier allemand dans son propre but (9e). Après la pause, les hommes de Xabi Alonso ont tout renversé en 10 minutes d'abord par Moussa Diaby (49e) puis grâce à Florian Wirtz, servi par l'ancien toulousain Amine Adli (59e). Mais Monaco n'abdique jamais et égalise grâce à Diatta (74e) avant d'Axel Disasi n'offre la victoire aux siens dans le temps additionnel (93e).

Monaco prend une option sur la qualification en 8e de finale d'Europa League...