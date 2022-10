Ligue Europa : Monaco giflé par Trabzonspor

par Romain Strozza (iDalgo)

Pourtant sur une très bonne dynamique, Monaco a complètement coulé ce jeudi lors de la quatrième journée de la Ligue Europa et ce déplacement sur la pelouse de Trabzonspor (0-4). Les Monégasques ont pourtant dominé les 44 premières minutes avant d'encaisser un but gag juste avant la pause. Sur un ballon en retrait pour Nübel, le gardien n'a pas vu devant lui Sarr au moment de dégager et le ballon est venu toucher le défenseur avant de finir sa course dans la cage. Touchés, les Monégasques ont coulé après la mi-temps dès la reprise et un nouveau but de Vitor Hugo. Trabzonspor ne s'est pas arrêté là et à enfoncer le clou avec deux nouveaux buts signés Bardhi et Trezeguet. Mauvaise opération comptable qui se fait dépasser au classement par son adversaire du soir mais rien n'est encore joué dans cette poule.