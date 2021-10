Ligue Europa : Monaco fait match nul

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Monaco n'aura pas réussi à s'imposer sur le terrain de la Réal Sociedad avec un match nul 1 - 1. Pourtant, c'est l'AS Monaco qui ouvre le score par l'intermédiaire d'Axel Disasi superbement bien servi sur un corner de Sofiane Diop. Disasi reprend le cuir de la tête et Remiro ne peut rien faire (16').

Les Espagnols réagissent en seconde période et égalisent également sur corner avec Mikel Merino qui envoie une tête côté droit hors de portée de Nubel (53'). Les hommes de Nico Kovacs n'ont pas réussi à renverser la vapeur et ne peuvent donc faire mieux qu'un match nul. Au classement du groupe, Monaco est deuxième avec 4 points juste derrière le PSV Eindhoven. Son adversaire du jour est quant à lui 3e avec 2 unités au compteur.