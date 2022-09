Ligue Europa : Monaco et Nantes l'emportent sur le fil

par Matthieu Cointe (iDalgo)

La soirée européenne a été belle pour les clubs français. Monaco et Nantes se sont imposés lors de la première journée de la phase de groupe de Ligue Europa. En déplacement sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade et dans un Marakana bouillant, l'ASM a décroché une victoire précieuse sur la plus petite des marges. Longtemps bousculés en seconde période, les hommes de Philippe Clement ont été délivrés par un but sur penalty de Breel Embolo, entré après l'heure de jeu, à la 74e minute. La semaine prochaine, Monaco accueillera Ferencvaros, vainqueur de Trabzonspor dans l'autre match du groupe H (3-2). Le FC Nantes s'est aussi imposé dans la douleur à domicile face à l'Olympiakos (2-1). Les Canaris ont ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Mostafa Mohamed, avant de se faire égaliser en début de seconde période sur un but contre son camp de Moutoussamy. À la 93e minute, Evann Guessand a fait rugir la Beaujoire en inscrivant de la tête le but de la victoire. L'équipe d'Antoine Kombouaré prend la tête du groupe G et se déplacera à Qarabag la semaine prochaine.