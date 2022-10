Ligue Europa : Mauvaise opération pour Monaco

par Romain Strozza (iDalgo)

Dominateur pendant plus d'une heure, Monaco a finalement dû se contenter d'un match nul ce jeudi contre les Hongrois de Ferencvaros (1-1) lors de la cinquième journée de la Ligue Europa. Un résultat qui permet à Ferencvaros d'assurer sa première place du groupe alors que Monaco jouera sa deuxième place contre l'Étoile Rouge de Belgrade dans une semaine. Wissam Ben Yedder avait pourtant ouvert le score pour Monaco d'une superbe madjer mais les Monégasques ont arrêté de jouer après la pause et les Hongrois se sont rassurés jusqu'au but de Zachariassen dans les dix dernières minutes pour égaliser.