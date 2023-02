Ligue Europa : Match spectaculaire entre le Barça et Manchester United

par Edouard Guala (iDalgo) Quatre rencontres avaient lieu ce jeudi à 18h45 pour le compte des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Dans une rencontre aux allures de Ligue des Champions, le FC Barcelone et Manchester United se sont regardés yeux dans les yeux sans toutefois qu'une équipe ne l'emporte (2-2). Marcos Alonso et Raphinha ont été les buteurs côté Blaugrana tandis que Marcus Rashford et un but contre son camp de Jules Kounde ont permis aux Red Devils de revenir dans la partie. Plus à l'est, le Red Bull Salzbourg s'est imposé 1 but à 0 contre l'AS Roma en toute fin de match. En revanche, aucune formation n'a trouvé la mire entre l'Ajax et l'Union Berlin.