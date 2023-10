Ligue Europa : Marseille se loupe une nouvelle fois !

par Dorian Madala (iDalgo) Après avoir mené 2 à 0, l'Olympique de Marseille a concédé un match nul (2-2) dans son antre lors de la deuxième journée de Ligue Europa face à Brighton. La partie avait pourtant bien commencé. Peu en vogue en ce moment, Chancel Mbemba a ouvert le score dès la 19e minute sur une action bien construite. Sous la pression d'un stade Vélodrome plein à craquer, Brighton a vu ses filets trembler dans la foulée. Jordan Veretout est venu inscrire son premier but sous les couleurs olympiennes de la saison (20e). Malgré cette domination, la défense des Phocéens demeure fébrile. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont réussi à inscrire le but de l'espoir dès la 55e minute (Pascal Gross) puis à égaliser sur penalty à la 88e (Joao Pedro).

Après ce match nul, Marseille occupe malgré tout la deuxième place du classement. Les coéquipiers d'Amine Harit recevront l'AEK lors de la prochaine journée de coupe européenne. Une victoire à la maison sera nécessaire pour se rapprocher de la qualification.