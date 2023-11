Ligue Europa : Marseille assure !

Ligue Europa : Marseille assure !













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Quelle belle victoire ! L'Olympique de Marseille est allé s'imposer face à l'AEK Athènes (2-0) lors de la quatrième journée de Ligue Europa. Avec réalisme, les Phocéens ont marqué deux buts sur leurs quatre tirs cadrés. Dès la 25e minute, ils donnent le ton grâce à l'ouverture du score de Chancel Mbemba sur corner. Les Grecs n'ont pas trouvé la bonne formule pour changer l'issue de sa rencontre, malgré leurs 21 tentatives. Alors les Marseillais en ont profité pour enfoncer le clou à la 93e minute grâce à Ismaila Sarr. Un succès plus que primordial pour les Olympiens puisqu'ils récupèrent la première place du groupe B avec 8 points, soit un de plus que Brighton et quatre de plus que leur adversaire du soir.