Ligue Europa : Marseille accroché, Leverkusen et West Ham s'imposent

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'Olympique de Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul 0 - 0 contre Galatasaray. Une première période compliquée où les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Une mi-temps marquée également par une interruption de jeu de plus de 10 minutes. La faute à des jets de fumigènes entre les supporters des deux équipes. Marseille s'est montrée plus dangereux en seconde période avec notamment une transversale et un penalty refusé par la VAR (76'). Mais les hommes de Sampaoli n'ont pas réussi à se montrer décisifs dans le dernier geste.

Dans les autres rencontres, la Lazio s'est imposée 2 buts à 0 contre le Lokomotiv Moscou. Le Bayer Leverkusen à écrasé le Celtic sur sa pelouse 4 buts à 0. Le Betis s'est défait également de Ferencvaros sur le score de 3 buts à 1. Fekir a été buteur du côté de Séville. West Ham s'est défait du Rapid Vienne sur la plus petite des marges 1-0. Et enfin, Zagreb s'est imposé sereinement contre Genk 3 buts à 0.