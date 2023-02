Ligue Europa : Manchester United élimine Barcelone, l'Union Berlin sort l'Ajax

Ligue Europa : Manchester United élimine Barcelone, l'Union Berlin sort l'Ajax













par Antonin Gizolme (iDalgo) C'était le choc de ces 16e de finale de Ligue Europa et c'est finalement Manchester United qui s'est offert le FC Barcelone au terme d'une confrontation aller/retour haute en couleur (4-3 en cumulé). Après le nul (2-2) au Camp Nou, les Red Devils étaient cueillis à froid par le pénalty transformé par Robert Lewandowski (1-0, 18e). Mais à la faveur d'un deuxième acte de bien meilleure facture, les Mancuniens ont renversé la situation. D'abord par Fred (47e) pour égaliser puis par Antony (73e) pour obtenir la qualification (2-1). Les hommes de Xavi prennent déjà la porte, après leur élimination prématurée en Ligue Europa la saison passée. L'Ajax a également été surprise par l'Union Berlin (1-3). Les Allemands, boostés par leur nul (0-0) obtenu à Amsterdam ont parfaitement manoeuvré leur adversaire pour s'offrir le premier 8e de finale de leur histoire. Ça passe également pour l'AS Roma face à Salzbourg (2-1 en cumulé).