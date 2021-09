Ligue Europa : Lyon et Monaco offrent à la France ses premières victoires européennes

par Jerome Vinette (iDalgo)

Après les frustrations connues par Lille et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ainsi qu'en Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille face au Lokomotiv Moscou (1-1), la France et son football comptait sur l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco pour rebondir en compétition européenne. Grâce à un Karl Toko Ekambi (23e) en feu, les Lyonnais sont parvenus à s'imposer 2-0 au Ibrox Stadium. Les Monégasques se sont défaits de leurs homologues autrichiens du SK Sturm Graz avec un but unique et décisif de Krepin Diatta (66e) sur une superbe passe de Golovin. Lyon et Monaco, avec leur succès, prennent provisoirement la première place de leur groupe. Les autres résultats de la soirée sont : Olympiakos 2-1 Antwerp ; Brondby 0-0 Sparta Prague ; Leicester City 2-2 Naples ; Francfort 1-1 Fenerbahçe.