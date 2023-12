Ligue Europa : L'OM tombe à Brighton !

par Dorian Madala (iDalgo) L'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Brighton (1-0), lors du dernier match de poule de Ligue Europa. Dominés du début jusqu'à la fin du match, les hommes de Gennaro Gattuso ont cédé dans les derniers instants, laissant l'opportunité à Joao Pedro (88') d'envoyer les siens directement en huitième de finale. Les Phocéens ont, malgré tout, trouvé les montants à deux reprises. La barre transversale de Jonathan Clauss et le poteau d'Amine Harit auraient bien pu changer le cours de la partie. Les coéquipiers de Vitinha devront passer par les barrages, au mois de février, pour avoir encore une chance de rêver...