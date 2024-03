Ligue Europa : L'OM s'amuse contre Villarreal

par Gary Cohen (iDalgo) L'Olympique de Marseille a pris une sérieuse option, ce jeudi soir, lors du huitième de finale aller de la Ligue Europa contre Villarreal (4-0). Jordan Veretout (23e) a ouvert le score pour les Olympiens, avant qu'un contre-son-camp de Yerson Mosquera (28e) ne mette l'OM à l'abri. Pierre-Emerick Aubameyang, à deux reprises (42e, 59e), a mis l'OM dans une situation encore plus favorable. Le calvaire des Espagnols a pris une autre tournure, après le carton rouge d'Alberto Moreno à l'heure de jeu. Jean-Louis Gasset confirme un début de mandat formidable à l'OM, en s'offrant un quatrième succès en quatre matchs. Sur cette période, ses joueurs ont inscrit 16 buts et ont en encaissé 3. Avec cette avance, Marseille peut aborder plus sereinement la manche retour à Villarreal, jeudi prochain.