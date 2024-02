Ligue Europa : L'OM gâche son avance contre le Shakhtar

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Quelle frustration pour les Olympiens ! Malgré avoir mené par deux fois, l'Olympique de Marseille a concédé le match nul face au Shakhtar lors du son seizième de finale aller de la Ligue Europa (2-2). Dans une partie plutôt disputée, les Phocéens se sont mis les premiers en évidence grâce à l'ouverture du score d'Aubameyang (64'). Mais les Ukrainiens sont revenus dans la partie seulement deux minutes plus tard par l'intermédiaire de Matviienko (66'). Les hommes de Gennaro Gattuso pensaient tenir leur victoire après le but de Ndiaye juste avant l'entame du temps additionnel (90'). Malheureusement, ils ont craqué trois minutes plus tard en encaissant un but d'Eguinaldo (90 + 3'). Ce match nul reste tout de même un bon résultat pour l'OM avant le match retour au Vélodrome le 22 février.