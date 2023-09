Ligue Europa : L'OM décroche un match nul spectaculaire à Amsterdam

Ligue Europa : L'OM décroche un match nul spectaculaire à Amsterdam













par Mickael Pinta (iDalgo) L'Olympique de Marseille, encore secoué par la réunion houleuse qui s'est tenue entre des représentants de groupes de supporters et sa direction qui a notamment entraîné le départ de son entraîneur : Marcelino, a décroché un match nul complètement fou sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam pour son entrée en lice en Ligue Europa (3-3). Menés 2-0 par le finaliste de l'édition 2017, les Marseillais sont revenus en l'espace de quinze minutes grâce à Jonathan Clauss et Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais s'offrira un doublé en seconde période pour permettre à nouveau aux Olympiens de revenir sur les Ajacides qui avaient repris l'avantage grâce à Kenneth Taylor. L'Ajax a même terminé à dix après l'exclusion, dans le temps additionnel, de Silvano Vos.