Ligue Europa : l'OM bat le Shakhtar et file en huitièmes de finale

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Après un match nul à Donetsk lors de la phase aller, l'Olympique de Marseille est parvenu à s'imposer sur sa pelouse pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa (3 - 1). Après avoir concédé l'ouverture du score de Sudakov sur penalty (12'), les Olympiens sont revenus dans la partie grâce à une réalisation d'Aubameyang (31 buts en Ligue Europa). À partir de ce moment-là, les hommes de Jean-Louis Gasset ont dominé cette rencontre dans le jeu et dans les duels. Une omniprésence qu'ils ont concrétisée par l'intermédiaire de Sarr auteur d'une superbe entrée en jeu (74') et de Kondogbia, à la réception d'un centre (81'). Une victoire avec la manière pour l'OM qui espère relancer une dynamique positive avec ce résultat.