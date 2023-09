Ligue Europa : Entame parfaite pour Rennes face au Maccabi Haifa

par Mattys Bernard (iDalgo) Une victoire facile et la première place du groupe. Les Rennais se sont régalés au Roazhon Park. Opposés au Maccabi Haïfa pour cette première journée de Ligue Europa, les joueurs de Bruno Genesio n'ont pas fait dans la dentelle et se sont imposés 3-0. Il n'aura fallu attendre qu'une minute de jeu et un tir de Ludovic Blas pour voir les Rouges et Noirs inscrire leur premier but dans la compétition. Après un départ canon, le club français n'a pas baissé de rythme et a trouvé le chemin des filets deux nouvelles fois. La première avec Adrien Truffert, à la demi-heure de jeu, puis avec Bertug Yildirim (55e). Grâce à ce résultat, les Rennais prennent la tête de leur groupe. Le club israélien est, quant à lui, dernier.