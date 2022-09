Ligue Europa Conference : Nice tient tête à Cologne

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Jeudi soir, l'OGC Nice est allé chercher le point du nul face à Cologne lors de la première journée de la phase de groupe de Ligue Europa Conference (1-1). Programmée à 18h45, la rencontre a démarré une heure plus tard à cause de graves incidents survenus dans la cité azuréenne et dans les travées de l'Allianz Riviera. Perturbés par les événements extra-sportifs, les Aiglons ont encaissé le premier but inscrit par Steffen Tigges à la 19e minute. À l'heure de jeu, Andy Delort a permis à son équipe d'égaliser pour décrocher un match nul important face à une équipe allemande encore invaincue en championnat cette saison. Les deux autres équipes du groupe D, le Partizan Belgrade et Slovacko se sont aussi quittées sur un score de parité (3-3). La prochaine échéance pour l'équipe de Lucien Favre sera un déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio dimanche, à 15h.