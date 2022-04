Ligue Europa Conférence : L’OM gagne mais se tire une balle dans le pied

par Mickael Pinta (iDalgo)

L'Olympique de Marseille s'est imposé face au PAOK Salonique en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence (2-1). Plus forts techniquement, les Marseillais ont trouvé la faille grâce à Gerson et à une superbe demi-volée de Dimitri Payet. Le score aurait pu être plus large pour les Phocéens sans les multiples arrêts de Paschalakis. Salonique a réduit le score en début de seconde période grâce à Omar El Kaddouri. L'international marocain permet aux siens de rester en vie car l'OM devra faire sans Sampaoli, Gerson (expulsé aujourd'hui), Kamara et Bamba Dieng, suspendus au retour. Dans les autres rencontres de la soirée, le Bodø Glimt a rejoué un sale tour à José Mourinho et la Roma (2-1). Après la claque 6-1 reçue en poule, la Louve pensait avoir fait le plus dur grâce à Lorenzo Pellegrini, mais les Norvégiens sont revenus grâce à Saltnes et l'ont emporté grâce à un but à la dernière minute de Vetlesen. Enfin, le PSV et Leicester ne sont pas parvenus à se départager (0-0).