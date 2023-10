Ligue Europa Conférence : Lille repart avec seulement un point des Iles Féroé

par Dorian Madala (iDalgo) Le LOSC n'a pas réussi à trouver le chemin des filets ce soir face à Klaksvik lors de la deuxième journée de Ligue Europa Conférence. Les supporters présents aux Iles Féroé n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pas réussi à cadrer une seule fois lors de la partie. Grâce à ce match nul, les coéquipiers d'Alan Virginius se positionnent à la deuxième place du groupe A juste derrière le Slovan Bratislava. Le club français doit rencontrer les Slovaques lors de la prochaine journée pour un match au sommet ! Le LOSC se doit de préparer sérieusement cette rencontre qui aura certainement son importance dans la lutte pour la première place. Le match doit avoir lieu le 26 octobre prochain.