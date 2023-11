Ligue Europa Conference : Lille bute sur le Slovan Bratislava

Ligue Europa Conference : Lille bute sur le Slovan Bratislava













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Lille pourrait le regretter. Lors de la quatrième journée de Ligue Europa Conference, Lille est allé chercher un match nul sur la pelouse du Slovan Bratislava (1-1). Après une première période sans grande occasion, malgré une frappe sur la transversale du Géorgien, Guram Kashia qui aurait pu débloquer le compteur des locaux, la seconde mi-temps s'est emballée avec l'ouverture du score d'Angel Gomes à la 52e minute. Ensuite, les Dogues ont cru à la victoire jusqu'à ce qu'Aleksandar Cavric ne les crucifie à dix minutes du terme. Trois points qui auraient été les bienvenus pour Lille qui, malgré sa première place (8 pts), a seulement un point d'avance sur leur adversaire du soir (7 pts).