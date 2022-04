Ligue Europa Conference : L'OM battu par le Feyenoord mais pas coulé !

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Marseille touché mais pas coulé ! En demi-finale aller de la Ligue Europa Conference, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam au terme d'un match spectaculaire (3-2) et devra combler un retard d'un but lors du match retour. Dans une ambiance électrique, les Néerlandais ont marqué les deux premiers buts en l'espace de deux minutes, par Cyriel Dessers et Luis Sinisterra. Mais les Marseillais ont réagi avant la pause en marquant deux fois sur une frappe puissante de Bamba Dieng puis une volée à bout portant de Gerson. 10 secondes après la mi-temps, Cyriel Dessers a profité d'une erreur de relance pour donner un avantage définitif à son équipe. L'OM devra gagner dans une semaine lors du match retour disputé au Vélodrome. Dans l'autre demi-finale aller de la soirée, Leicester et l'AS Rome ont fait match nul (1-1).