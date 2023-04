Ligue Europa Conference : L'OGC Nice fait match nul à Bâle

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le bijou de Moffi n'aura pas suffi. Jeudi soir, l'OGC Nice et le FC Bâle se sont quittés sur un nul dans le match aller du huitième de finale de Ligue Europa Conference (2-2). En Suisse, les hommes de Didier Digard ont encaissé le premier but avec un penalty concédé par Jean-Clair Todibo et transformé par Zeki Amdouni (26'). Les Aiglons ont réagi avant la pause grâce à Terem Moffi, d'abord opportuniste (38') puis fantastique pour s'offrir un doublé à l'aide d'un retourné acrobatique exceptionnel (45+1). Dans le deuxième acte, Zeki Amdouni - encore lui - a égalisé de la tête (71'). Pas le résultat escompté mais un score encourageant en vu du match retour qui se tiendra à l'Allianz Riviera le 20 avril prochain.