Ligue des Nations : Match nul spectaculaire entre l'Allemagne et l'Angleterre, 3-3

par Romain Strozza (iDalgo)

Dans un match sans enjeu entre l'Allemagne et l'Angleterre pour cette dernière journée de Ligue des nations, les deux formations ont offert un match spectaculaire avec six buts (3-3). L'Angleterre, déjà reléguée, et l'Allemagne, troisième, ont attendu la deuxième période pour faire le spectacle. Gundogan puis Havertz ont donné deux buts d'avance aux Allemands avant que l'Angleterre ne renverse la situation. En dix minutes, Shaw, Mount et Kane ont fait passer l'Angleterre devant et espérer une première victoire, mais Havertz s'est offert un doublé dans les dernières minutes pour arracher le match nul.