Ligue des Nations : La Suisse s'offre le Portugal

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Le Portugal est tombé sur un os en Suisse (0-1). Très rapidement, Seferovic s'est élevé plus haut que tout le monde entre Pepe et Cancelo pour ouvrir le score de la tête (1-0, 1e). Une entame cauchemardesque pour Bruno Fernandes et les siens, cueillis à froid et bousculés par des Suisses bien rentrés dans leur match. Les hommes de Fernando Santos ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Hormis sur un coup de casque de Danilo bien repoussé par Omlin (17e), juste avant que Leão ne soit privé de son premier but en sélection pour une légère position de hors-jeu de Silva au départ de l'action (18e).

Les Lusitaniens ont peu à peu repris des couleurs et le contrôle du ballon, sans parvenir à déstabiliser le bloc adverse bien en place. Après la pause, le gardien de Montpellier, dans un très grand soir, a continué de briller. D'abord en sauvant une balle de but devant Silva (49e) puis en détournant une lourde frappe de Bernardo, l'autre Silva (63e), avant de dégoûter Guedes (72e), Jota (78e) et même Pepe (88e).

La Suisse glane ainsi son premier succès de l'année 2022 et inflige au Portugal sa première défaite dans cette 3ème édition de la Ligue des Nations.