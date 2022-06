Ligue des Nations : La Hongrie corrige l'Angleterre

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Coup de tonnerre ! L'Angleterre, vice-championne d'Europe en titre, a été terrassée à domicile par la Hongrie (0-4). Roland Sallai, auteur d'un doublé (16e, 70e) aura été le bourreau des Three Lions. Nagy (80e) et Gazdag (89e) ont alourdi la note. Les Anglais ont signé un quatrième match sans victoire durant ce mois de juin. Les hommes de Gareth Southgate enregistrent ainsi leur plus lourde défaite à domicile depuis 1928. Le lourd revers de l'Italie face à l'Allemagne permet aux Hongrois de prendre la tête du groupe 3 avec 7 points au compteur. De leur côté, les Three Lions, qui ont fini à dix après l'expulsion de John Stones à la 82e, voient le Final Four de la Ligue des Nations s'éloigner. L'Angleterre possède 2 unités et occupe la dernière place du groupe synonyme de relégation en Ligue B.