Ligue des Nations : La Croatie s'impose en Autriche et se qualifie pour le dernier carré

par Lilian Moy (iDalgo)

La Croatie a battu l'Autriche 3-1 à Vienne et s'est assurée de sa place dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Le capitaine Luka Modric a ouvert le score dès la sixième minute avant que Christoph Baumgartner n'égalise dans la foulée (9'). Le match est longtemps resté à 1-1 et l'Autriche aurait pu prendre l'avantage mais les joueurs de Zlatko Dalic ont débloqué la rencontre en trois minutes avec des réalisations de Marko Livaja (69') et Dejan Lovren (72'). Cette victoire permet aux Croates de terminer premiers du groupe 1 avec 13 points devant le Danemark et la France. L'Autriche est officiellement reléguée en Ligue B.